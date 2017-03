Cồn tỷ phú thành cồn... nợ

Hiện thời không nên tiếp tục nuôi Theo Hiệp hội Thủy sản một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu năm 2009 có khoảng 40% diện tích ao nuôi trong 6.000 ha ao cá tra tại vùng đã bị treo. Năm 2008, toàn vùng có khoảng 25% số hộ nuôi cá tra bị phá sản, 30% số hộ nuôi bị mất vốn tự có, 40% số hộ không trả nổi nợ ngân hàng do bị thua lỗ nặng. Ông Dương Tấn Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá TP Cần Thơ, cho hay giá cá tra mỗi ngày càng đi xuống. Việt Nam là một trong những nước có giá cá tra, ba sa thấp nhất so với giá của các quốc gia khác trên thế giới. Riêng ở cồn Tân Lộc có hơn 30% hộ treo ao và rao bán ao để trả nợ ngân hàng. Với tình hình này, không nên khích lệ người nuôi nuôi cá tra, ba sa trong thời gian này. Nếu con cá tra, ba sa ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển thì các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản không nên đá nhau trên sân nhà mà cần liên kết lại với nhau. nhưng quan trọng hơn là phía nhà nước cần có biện pháp can thiệp tạo mối liên kết chặt chẽ lại giữa nhà nước, nhà nông, nhà xuất khẩu và nhà khoa học. như vậy mới vực được con cá tra, ba sa ở đồng bằng sông Cửu Long hồi sinh trở lại.