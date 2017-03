Con voi vừa chết có thể đã trúng độc

Ngày 1-6, Công an tỉnh Đồng Nai và Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (gọi tắt là Khu bảo tồn Vĩnh Cửu) đã diễn ra hội thảo tìm kiếm các biện pháp bảo tồn đàn voi ở Đồng Nai.

Sáng 27-5, một con voi rừng bị phát hiện đã chết trong khuôn viên Khu bảo tồn Vĩnh Cửu (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Sợ voi phá nên ra tay?

Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn Vĩnh Cửu, cho hay: “Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy đàn voi ở Đồng Nai trừ đi bảy con đã chết (tính từ tháng 6-2009 đến 27-5-2010), đàn voi ước còn lại trên 10 con”.

Con voi vừa chết là voi đực, khoảng 2-3 tuổi, trọng lượng khoảng 300 kg, được phát hiện tại khu vườn trồng xoài của một hộ dân. Hiện Khu bảo tồn Vĩnh Cửu đang chờ kết quả phân tích mẫu vật phẩm từ bao tử con voi này. Các cơ quan chức năng đã không tìm thấy vết đạn ở những con voi chết. “Ngoài một con chết do lũ, với số còn lại, khả năng chết do bị đầu độc rất lớn. Trường hợp con voi vừa chết, có lẽ do trúng phải một chất cực độc. Bởi khi mổ bụng voi ra, chúng tôi nhận thấy voi bị xung huyết. Những dấu hiệu ở hiện trường cho thấy lúc đó có khoảng ba con voi cùng đàn với con voi chết và chúng cũng ăn phải thức ăn tẩm độc. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm các con còn lại” - ông Mùi lo lắng.

Đàn voi với số lượng lớn ở Khu bảo tồn Vĩnh Cửu đang dần giảm số lượng với tốc độ chóng mặt. (Ảnh chụp lại của khu bảo tồn)

Ông Lê Việt Dũng, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, cùng nhận định: “Voi rừng thường xuyên vào phá vườn, rẫy khiến người dân tức tối và đầu độc. Con voi vừa rồi đã trúng phải thuốc độc cực mạnh và chết ngay. Nhưng theo tôi, đây chỉ là hành động tự phát của người dân”.

Nguy cơ đầu độc đến con cuối cùng

Trước nguy cơ voi bị tuyệt chủng, năm 2006, Thủ tướng đã duyệt kế hoạch hành động khẩn đến năm 2010 để bảo tồn voi ở Việt Nam. Đồng Nai là một trong ba tỉnh còn voi tự nhiên và diện tích rừng đủ rộng để thực hiện kế hoạch này. Thế nhưng khoảng một năm trở lại đây, hơn nửa đàn voi đã chết với dấu hiệu không bình thường.

Ông Mùi đề nghị cần điều tra, xác định nguyên nhân con voi nói trên chết và xử lý nghiêm. Ông Lê Việt Dũng đồng tình: “Khi các biện pháp xua đuổi truyền thống lúc voi phá rẫy không còn hiệu quả thì việc voi ăn nhầm thức ăn có lẫn thuốc độc là khó tránh khỏi”.

Trong khu bảo tồn hiện còn quá nhiều hộ dân sinh sống và canh tác, tạo ra áp lực lớn cho công tác bảo tồn và quản lý, bảo vệ rừng. Phạm vi di chuyển của đàn voi rất rộng nên nhân viên khu bảo tồn không thể theo sát để bảo vệ voi.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Hữu Sào, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an tỉnh Đồng Nai, lo ngại: Nếu không thực hiện ngay các biện pháp có hiệu quả, có thể chỉ trong một thời gian ngắn nữa, khu bảo tồn sẽ không còn voi. Ông Trần Văn Mùi cho rằng cần xây dựng ngay hàng rào điện nằm cắt giữa diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng, đất sản xuất cũng như các cụm dân cư để bảo vệ người dân lẫn voi. Về lâu dài, cần triển khai dự án bảo tồn voi rừng và sắp xếp di dời các hộ dân, tránh để xảy ra xung đột giữa voi và người.

Có thể Việt Nam không còn tê giác quý hiếm Về con tê giác được phát hiện đã chết tại khu Cát Lộc (huyện Cát Tiên, Lâm Đồng), hiện kết quả về chủng loại súng được sử dụng để bắn con tê giác này vẫn chưa có. Chúng tôi đang chờ kết quả phân tích DNA từ nước ngoài để xác định giới tính, tuổi của con tê giác một sừng quý hiếm này. Nhiều tháng qua, vườn quốc gia phối hợp cùng các tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới điều tra ở khu Cát Lộc (rộng khoảng 5.000 ha) nhưng không tìm được dấu vết về tê giác nữa. Theo nhận định của tôi, con tê giác vừa bị giết có lẽ là con cuối cùng ở Việt Nam. Ông TRẦN VĂN THÀNH, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên

MINH PHONG