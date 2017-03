Công an bắt đầu lấy lời khai hai CSGT bị thương

Từ chiều 24-9 công an đã bắt đầu lấy lời khai của hai ông. Hiện khu vực hai người điều trị được công an bảo vệ nghiêm ngặt, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai.

Chiều tối 25-9, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin: Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của hai CSGT và nhân chứng liên quan. Công an vẫn chưa khởi tố vụ án.

Trước đó, qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng K59 đã hết đạn, tám vỏ đạn nhưng chỉ thu được bảy đầu đạn.

NGUYỄN ĐỨC