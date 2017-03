Công an bắt sòng bạc, chủ quán cà phê tử vong

Chị Châu là chủ quán cà phê nằm cạnh dốc cầu Cái Da Lớn, ấp Tân An, xã Tân Hội. Khoảng 14 giờ ngày 11-10, công an ập vào quán cà phê của chị Châu bắt nhóm người đánh bạc ăn tiền. Thời điểm đó những người đánh bạc và người đứng xem thấy công an ập vào đã tháo chạy tán loạn. Lực lượng công an khi truy đuổi theo các con bạc thì phát hiện một phụ nữ (sau đó được xác định là chị Châu) nằm té dưới mé mương cách quán cà phê khoảng 50 m. Hai chiến sĩ công an đã sơ cứu cho chị Châu rồi chuyển đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Châu Thành (Đồng Tháp) nhưng chị đã tử vong sau đó.

Thông tin với PV báo Pháp Luật TP.HCM, một người thân của chị Châu cho biết thời điểm công an ập vào bắt sòng bạc, chị Châu cũng hoảng hốt bỏ chạy. Đến tối 11-10, gia đình đã đưa thi thể chị Châu về nhà để lo mai táng. Phía gia đình đang đặt nhiều giả thuyết nghi vấn chung quanh cái chết bất ngờ của nạn nhân.

GIA TUỆ