Công an Bình Thạnh: “Không loại trừ có sự bao che”

Ngay sau khi báo đăng loạt bài“Cờ bạc lộng hành tại Bình Thạnh”, Thượng tá Nguyễn Việt Thái, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, có buổi làm việc với báo Pháp Luật TP.HCM về những sòng bạc tại quận này.

Theo Thượng tá Thái, lãnh đạo quận đã họp, ghi nhận tất cả thông tin mà báo chí cung cấp và cương quyết xóa bỏ các tụ điểm cờ bạc này. “Chúng tôi thừa nhận có sơ hở trong quản lý, để các tệ nạn xảy ra trên địa bàn. Trong năm 2012, Công an quận Bình Thạnh cũng đã xác định sẽ chuyển hóa, làm trong sạch địa bàn có các tệ nạn mà báo đề cập. Trước đó quận đã làm trong sạch nạn mại dâm ở khu vực Xóm Lác (phường 22), giờ phát sinh nạn cờ bạc, quận sẽ cương quyết chuyển hóa địa bàn này”.

Cuối con hẻm ở đường Chu Văn An là sòng bạc nhưng công an không phát hiện. Ảnh: HG

Về thông tin các điểm cờ bạc tồn tại lâu, tập trung nhiều người, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM hỏi: “Khi phóng viên tìm hiểu theo thông tin của bạn đọc, thấy các sòng bạc hoạt động công khai nhưng cơ quan chức năng không biết. Bạn đọc cho rằng có bao che, bảo kê từ phía chính quyền nên các sòng bạc mới tồn tại. Quận có nhận định gì về ý kiến này của bạn đọc?”. Về vấn đề này, Thượng tá Thái nói: “Chúng tôi sẽ xác minh việc này, xem xét kỹ tất cả mối quan hệ, các chứng cứ liên quan và không loại trừ khả năng có sự bao che từ cấp cơ sở. Trước mắt, chúng tôi sẽ xem xét trách nhiệm của cảnh sát khu vực, trinh sát địa bàn, đội phụ trách… và sẽ có hình thức xử lý thích hợp. Về những ông trùm đứng phía sau điều hành các sòng bạc, công an cũng đã đưa một số đối tượng vào “tầm ngắm”…”.

Chiều 6-3, Thượng tá Trần Minh Thường, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết đã chỉ đạo trực tiếp cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH, nắm lại và làm rõ tất cả thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu xung quanh hoạt động của các sòng bạc và trường gà ở các phường 21, 22 và 26, quận Bình Thạnh.

Trước đó, sáng 6-3, Công an quận Bình Thạnh cũng đã triệu tập lãnh đạo công an các phường nói trên lên làm việc về các thông tin liên quan đến hoạt động cờ bạc xảy ra trên địa bàn mà báo đã phản ánh.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Hoài Châu, Phó Công an phường 26, quận Bình Thạnh, thông tin: Về sòng bạc tại hẻm 73 đường Chu Văn An (phường 26), trước và trong thời điểm báo phản ánh, công an phường thường xuyên tổ chức tuần tra tại khu vực này nhưng không phát hiện hoạt động sòng bạc vì đây là con hẻm ngoằn ngoèo, từ Chu Văn An có lối thông ra đường Đinh Bộ Lĩnh. Theo ông Châu, đến ngày 2-3, công an phường ghi nhận là không có hoạt động cờ bạc tại hẻm 73 đường Chu Văn An.

AS - HT