Công an Cần Thơ báo cáo vụ công ty 586

Theo một nguồn tin, Công an TP Cần Thơ cũng sẽ có văn bản kiến nghị VKSND Tối cao xem xét lại quyết định của VKS TP Cần Thơ. Theo tìm hiểu, trong quyết định hủy, VKS TP Cần Thơ cho rằng công an chưa chứng minh được cây cọc do tập thể, cá nhân nào quản lý, chịu trách nhiệm. Do công an chưa làm rõ nguyên nhân cọc gãy đổ nên chưa đủ cơ sở kết luận ông Châu phạm tội cản trở giao thông đường thủy. VKS cũng hướng dẫn công an làm rõ cây cọc là tài sản của công ty hay của Ban QLDA Sở GTVT Cần Thơ, làm rõ có phương tiện nào buộc dây vào cọc hay không…

Như chúng tôi đã thông tin, khi ghe chở gạch của vợ chồng anh Dương Đắc Thắng đi ngang qua cây cọc trên sông Bình Thủy thì bất ngờ cọc này ngã xuống làm vợ và con anh Thắng chết. Đến ngày 28-8-2013, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can đối với ông Châu và bị VKS đã hủy quyết định khởi tố…

GIA TUỆ-HƯNG LỢI