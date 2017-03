Công an chưa nhận được đề nghị khởi tố của VKS tỉnh

Chiều 27-9, trao đổi với chúng tôi về đề nghị khởi tố của VKS tỉnh, Thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai thông tin: “Hiện tôi chưa nắm được đề nghị của VKS tỉnh. Vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh khẩn trương làm rõ. Công an đang tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan và cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án”.

Theo nguồn tin từ BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, sức khỏe Đại úy Ngô Văn Vinh và Thượng úy Đoàn Thanh Phú phục hồi tốt. Khi nhập viện vào tối 22-9, Đại úy Vinh bị một vết rách dọc má phải và một vết thương nứt sọ bên phải gây phù não. Thượng úy Phú bị một vết đạn xuyên từ phải qua trái ở vùng xương chậu…

NGUYỄN ĐỨC