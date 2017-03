Công an chui cống bắt cướp

Đại úy Nguyễn Hữu Phúc, Quyền Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú A, cho biết hai đối tượng trên đi xe máy hiệu Exciter BKS 85B1-017.36 với tốc độ rất cao. Trong lúc bị áp sát, Tính ngồi sau đã vung dao chém loạn xạ làm hai công an bị thương. Dù công an đã nổ súng bắn chỉ thiên nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy. Đến khu vực chợ Nhỏ, Tính bị khống chế bắt giữ. Còn Ý dùng dao chém nhiều nhát vào tay một công an rồi chui vào cống thoát nước trốn. Gần 10 chiến sĩ công an và lực lượng cứu hộ cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đã chui vào cống và phong tỏa hiện trường nhiều giờ liền.

Chiều cùng ngày, do trời mưa to, ở dưới cống lâu mệt nên Ý chui ra tìm cách tẩu thoát thì gặp phải hai bảo vệ dân phố và bị bắt giữ.

ĐĂNG LÊ