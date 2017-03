Công an Đà Nẵng: Công bố phá vụ án “siêu trộm”

Chiều 20-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an TP Đà Nẵng đã công bố với các báo, đài tại địa bàn về thành công chuyên án 138C, bắt hai “siêu trộm” từng gây hoang mang dư luận địa phương suốt ba năm qua.

Cuộc chiến cân não

Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay từ đầu năm 2010, tình hình tội phạm đột nhập trộm tài sản lớn tại các khu dân cư gia tăng khá mạnh, trung bình mỗi tuần có 1-2 vụ, trong đó có một số nạn nhân là doanh nghiệp, nhà đầu tư, gia đình khá giả... Đặc biệt, trong một số vụ, như muốn thể hiện dấu ấn của mình, ngoài việc lấy tài sản, bọn trộm còn mở tủ lạnh lấy bia, rượu của chủ nhà ra uống trước khi bỏ đi. Tháng 7-2010, giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập chuyên án 138C để đấu tranh. Tuy đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng bọn trộm vẫn hoạt động. Do đó, từ tháng 11-2010, chuyên án 138C được nâng lên thành chuyên án của giám đốc do Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc phụ trách lực lượng cảnh sát, trực tiếp làm trưởng ban chuyên án.

Từ hơn 100 đối tượng nghi vấn ban đầu, ban chuyên án 138C đã sàng lọc và chốt lại số ít đối tượng nổi trội để theo dõi. Bọn trộm co lại không hoạt động. Tuy nhiên, ban chuyên án nhận định về nguyên tắc, đối tượng sẽ không bao giờ từ bỏ hành vi phạm tội mà sẽ chọn thời điểm thuận lợi nhất để ra tay.

Chiếc xe sang Venza mà bọn trộm dùng làm phương tiện gây án. (Ảnh do Công an TP Đà Nẵng cung cấp)

Và ngay thời điểm trước thềm lễ hội pháo hoa 2011, từ ngày 26 đến 28-4, đã liên tiếp xảy ra ba vụ trộm trên đường Đống Đa, Lê Đình Lý với tổng tài sản bị mất là 420 triệu đồng và chín chỉ vàng. Đúng vào đêm 30-4, bọn trộm đã đột nhập một ngôi nhà trên đường Núi Thành, lấy khoảng 30 triệu đồng. Đúng lúc đó, ban chuyên án triển khai lực lượng bắt quả tang. Quá trình bắt các đối tượng diễn ra hết sức ngoạn mục khi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để vừa bảo vệ lễ hội vừa tham gia truy bắt, sử dụng phương tiện rượt đuổi, chốt chặn các cửa ngõ ra vào TP…

“Chân dung” bọn siêu trộm

Hai đối tượng bị bắt là Đặng Ngọc Tân (quê quán Hà Tây, Hà Nội; từng có tiền án sáu năm tù về tội trộm cắp) và Nguyễn Hữu Phước (ở phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng). Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, được VKSND TP phê chuẩn tạm giam bốn tháng để điều tra. Bước đầu, bọn trộm khai nhận đã thực hiện 39 vụ trộm nhưng chỉ thừa nhận đã lấy khoảng một nửa trong tổng số tài sản mà các nạn nhân khai báo (gồm hơn 10 tỉ đồng, 200 cây vàng và 100.000 USD).

Hai đối tượng này tuy còn trẻ nhưng rất chuyên nghiệp, khảo sát tình hình rất cụ thể, biết nhà nào có bao nhiêu tiền, để ở đâu, người nhà đi về giờ nào… để đột nhập vào lấy tài sản rất gọn gàng, gần như hiệu quả 100%, có nhà chỉ để lại 1 triệu đồng… đi chợ. Có vụ chúng kè sát nạn nhân ở quán nhậu để báo động cho đồng bọn đang “tác nghiệp” tại hiện trường khi chủ nhà sắp về. Có một gia đình bị trộm 100 cây vàng dù đã ngụy trang cẩn thận... Số tài sản trộm được, phần lớn bọn chúng tiêu xài, đặc biệt là mua xe sang Venza để dùng làm phương tiện gây án!

Đại tá Chính cũng cho biết thêm, trong số các nạn nhân của 39 vụ trộm kể trên có một số người là cán bộ, song chỉ là cán bộ bình thường chứ không phải “cán bộ cấp cao của Đà Nẵng” như một số thông tin. “Điều này là đích thực vì theo nguyên tắc, người bị hại dù là ai chăng nữa, nếu kiểm chứng đúng địa chỉ thì khi tòa xử đều phải ra hầu tòa chứng minh lời khai của bị cáo chứ không bỏ qua. Điều này rõ như ban ngày, không thể giấu giếm gì được” - Đại tá Chính nói.

Ngoài ra, theo tính toán của công an, dựa trên lời khai ban đầu của các đối tượng nếu chỉ có hai người, bọn chúng không thể đủ thời gian đột nhập vào nhà lấy tiền, bê những két sắt nặng trĩu, tác nghiệp từ tầng bốn xuống tầng một, thậm chí sau khi trộm còn mở tủ lạnh lấy bia, rượu ra uống rồi mới bỏ đi một cách an toàn… Do vậy, ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng vì còn nhiều nhóm đối tượng nghi vấn nữa.

HẢI CHÂU