Công an đã tìm ra kẻ giả mạo thành viên IS trên Facebook

Nhiều tài khoản mạo danh thành viên IS xuất hiện trên Facebook gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, từ trung tuần tháng 11 đến nay, Cục An ninh mạng phối hợp với công an một số địa phương đã xác minh, truy tìm đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mạo danh tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo (tự xưng)” (IS) để đe dọa, kích động khủng bố.