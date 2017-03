Công an đang mở chuyên án chống trấn lột

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 26-1 phản ánh tình trạng hành khách bị cướp hoặc trấn lột trên xe khi xe vừa rời Bến xe Miền Đông (BXMĐ). Các nhà xe tại bến cho biết nhiều lần chứng kiến băng nhóm lên xe gây án nhưng lo sợ bị trả thù nên họ không dám can thiệp.

Cướp giật, trấn lột giả dạng nhà xe

Theo anh Hùng, chủ xe khách biển số 76K-50.., vào sáng 24-1, xe anh rời khỏi bến được năm phút, một băng cướp gồm sáu tên nhảy lên lên xe trấn lột tiền, điện thoại của hai khách.

P. phụ xế xe… chạy tuyến TP.HCM-Hà Nội (biển số 53-N28..) cho biết kẻ gian trà trộn với khách đón xe, xe dừng và chúng lên theo. Phổ biến nhất là khách phải trả tiền cho chúng gấp nhiều lần. Vì chúng xưng danh nhà xe để lấy tiền trước của khách, khách phản ứng thì bị chúng đánh.

Theo ghi nhận từ các nhà xe tại BXMĐ hiện có nhiều băng nhóm trấn lột, móc túi tài sản hành khách. Địa bàn hoạt động của chúng từ cổng sau BXMĐ đến Khu du lịch Suối Tiên (quận 9). Trong đó, có hai nhóm liều lĩnh thường hoạt động từ sáng sớm đến 21 giờ mỗi tối. Nhóm này từ sáu đến tám người, do một “đại ca” to béo, tóc dài cầm đầu. Chúng giả dạng làm chủ xe khách lân la mời khách đi xe giá rẻ hơn vé xe trong bến. Chờ khi khách lên xe thì cướp bóc.

Hành khách bị lôi kéo đi xe ngoài bến. Ảnh: L.ĐỨC

Nhóm thứ hai làm ăn dọc quốc lộ 13 ra đến ngã ba Tân Vạn (Đồng Nai) , có khoảng 15 người bằng thủ đoạn làm “cò” bắt khách. Sau khi bắt được “con mồi”, chúng vẫy xe dọc đường, đưa lên xe rồi tìm cớ gây sự để trấn lột, cướp tài sản... Một chủ xe chạy tuyến TP.HCM-Quảng Ngãi bức xúc nói: “Chúng tôi đã cảnh giác, hễ thấy “cò” đi cùng khách thì không dừng đón khách. Thà rằng không có khách còn hơn nhìn thấy cảnh hành khách bị cướp hết tiền khóc lóc rất tội. Tài xế M. chạy tuyến TP.HCM-Vũng Tàu nói: “Muốn triệt hạ tội phạm, cảnh sát hình sự cứ đóng giả khách đi xe thì bắt được ngay”.

Nhà xe phải bảo vệ hành khách

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc BXMĐ, tình trạng cướp giật, trộm cắp, lường gạt, trấn lột hành khách thường diễn ra sau khi xe xuất bến, nhất là đoạn từ cầu Bình Triệu đến quốc lộ 13. Nguyên nhân, một số xe đường dài thường dừng, đậu đón khách dọc đường, tạo điều kiện cho kẻ xấu nhảy lên xe móc túi, trấn lột khách và đe dọa lái, phụ xe…

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, BXMĐ phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, các đội cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM ghi hình ảnh qua camera để xử lý nghiêm các xe vi phạm dừng, đậu đón rước khách, hoặc thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ hành khách. Bến cũng sẽ không cho các xe vi phạm vào bến hoạt động.

Đội CSGT Bình Triệu đang xử phạt xe khách vi phạm trên quốc lộ 13. Ảnh: HOÀNG LONG

Cạnh đó, bến đề xuất cơ quan chức năng tăng mức xử phạt với các chủ, lái xe dừng, đón khách không đúng nơi quy định. Đồng thời, BXMĐ khuyến cáo hành khách không nghe lời dụ dỗ của cò mồi, người ngoài bến hãy vào bến mua vé đi xe.

Trên đường đi, hành khách nếu bị vòi vĩnh đòi thêm tiền, hoặc xe dừng, đậu không đúng nơi quy định để cho đối tượng tội phạm lên xe hành sự thì điện báo ngay số máy 3898 4441 để ban giám đốc BXMĐ có biện pháp xử lý khẩn cấp.

Sau khi báo đăng bài “Trấn lột trước BXMĐ”, Thượng tá Phan Hồng Khanh, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết Ban Chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo cảnh sát điều tra vào cuộc. Tương tự, Thượng tá Nguyễn Thành Nghiệm, Trưởng Công an quận Thủ Đức, thông báo: “Chúng tôi đang thực hiện chuyên án trấn áp băng nhóm trấn lột, móc túi hành khách dịp tết. Các thông tin của Báo Pháp Luật TP.HCM đã được tiếp nhận để mở rộng chuyên án”.

VÕ BÁ - HÀN GIANG - LƯU ĐỨC