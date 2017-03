Công an đang thu thập các giấy tờ liên quan

Tuy nhiên, các lao động đã vỡ mộng khi làm việc sáu tháng cật lực vẫn không có lương, bị trừ vào tiền ăn, trốn cảnh sát Nga vì visa hết hạn...

Ngày 18-7, công an tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo công an địa phương khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật. Lãnh đạo Công an huyện Trảng Bàng cũng cho hay đang xác minh về đường dây này... Cùng ngày, ông Lâm Văn Kích, Trưởng Công an xã An Tịnh, cho biết công an xã đã mời người nhà những người đi lao động ở Nga đến lấy lời khai, thu thập các giấy tờ liên quan...

Ngày 19-7, làm việc với PV, ông Phong lại cho rằng các thông tin tố cáo chưa đầy đủ, chưa đúng. Ông cho biết những hộ này tự nguyện đến nhà và thỏa thuận với ông Hiền (chú ông Phong) khi ông này về nước bàn việc đi lao động ở Nga. Ông Phong khẳng định: “Tôi chỉ nhận tiền giúp chú để làm thủ tục sang Nga. Sau khi qua đó, số tiền 10 triệu đồng mỗi người nộp để làm thủ tục tôi đều trả lại cho thân nhân họ và sẽ trừ vào lương. Tôi không hưởng lợi, cũng không làm môi giới”. Ông Phong cho biết ông phải đóng tiền cho một công ty tại TP.HCM để nhờ lo thủ tục chứ bản thân cũng không rành rẽ.

Khi chúng tôi hỏi về số tiền 20 triệu đồng mà một số người đóng cho ông Phong để đi nay không được hoàn lại và việc thân nhân họ phải đóng tiền để lo thủ tục thì họ mới được về, ông Phong lý giải: “Những người đi sau phải đóng tiền không được hoàn lại vì công ty chú tôi không thể lo được và họ đã thỏa thuận rồi. Các lao động lúc qua Nga làm lương không cao là do tay nghề họ chưa giỏi, chú tôi còn phải đào tạo thêm. Những người về là do không đủ năng suất, phải trừ vào tiền ăn ở. Còn tiền vé máy bay, thủ tục đi về cũng khoảng 50 triệu đồng. Chú cháu tôi có lừa ai đâu, do họ thấy làm không được thì về thôi!”. Trong ngày, PV không liên lạc được với ông Hiền - chủ công ty may tại Nga...

N.ĐỨC