Công an đang truy trách nhiệm người liên quan

Ngày 4-9, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm các cô giáo và đơn vị thi công làm cháu Nguyễn Doãn Nhân (26 tháng tuổi, học lớp mẫu giáo bé) chết dưới hố ga công trình Trường Mầm non xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) sáng 3-9.

Anh Nguyễn Doãn Giáp (bố cháu Nhân) nói: “Chúng tôi bị ám ảnh về cái chết của con... Khi các cô đến nhà hỏi hai con của tôi có về nhà không, vợ tôi đã hốt hoảng chạy đi tìm và phát hiện Nhân dưới hố ga trong trường và em trai sinh đôi với Nhân đứng gần đó. Nếu không phát hiện kịp thời, tôi chưa dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra”. Lớp cháu Nhân học có 20 cháu, do ba cô giáo phụ trách. “Lúc 9 giờ 30 sáng 3-9, chúng tôi điểm danh lớp không thiếu em nào. Sau đó tôi mở cửa xuống khu nhà bếp lấy thức ăn cho các cháu. Có thể lúc tôi ra do sơ suất đã khép cửa không kín nên hai cháu theo ra...” - cô Nguyễn Thị Minh Lý, một trong ba giáo viên phụ trách lớp, nói. Hố ga không che chắn, nơi cháu Nguyễn Doãn Nhân tử vong. Ảnh: ĐL Bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nghi Trường, cho biết: “Sự việc đau lòng là ngoài ý muốn, nhà trường xin nhận trách nhiệm. Trước mắt, trường sẽ lo chi phí mai táng và đang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cụ thể từng giáo viên để trình cấp trên và công an. Hố ga nơi cháu Nhân rơi xuống thuộc công trình khu nhà ăn bán trú. Chủ đầu tư là UBND xã Nghi Trường. Đơn vị thi công là Công ty Xây dựng 36. Công trình khởi công từ tháng 4-2012 nhưng thi công trễ, chưa bàn giao. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu đơn vị thi công che chắn, xây hàng rào tách biệt công trình với các lớp học hiện tại, che miệng hố ga nhưng họ hứa rồi để đó…”. Đ.LAM