Công an Hà Nội sẽ thí điểm tuần tra bằng xe đạp

Công an một số tỉnh thành cũng đang tổ chức thí điểm tuần tra bằng xe đạp. Ảnh minh họa: Thái Thanh.

UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất với đề xuất của Công an thành phố về việc thí điểm mô hình cảnh sát trật tự công an phường sử dụng xe đạp tuần tra kiểm soát, kết hợp công tác vận động, tuyên truyền về trật tự đô thị.

Theo đề xuất của Công an Hà Nội, để tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 và "Năm trật tự và văn minh đô thị", từng bước xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô chính quy, thân thiện gần gũi với nhân dân, Công an thành phố phối hợp với Công ty TNHH MTV Thống Nhất nghiên cứu thiết kế và sản xuất loại xe đạp dành riêng cho lực lượng cảnh sát trật tự công an cấp phường.

"Loại xe đạp này dựa trên nguyên mẫu của xe đạp thông thường, nhưng đã được cải tiến bổ sung một số tính năng riêng biệt, phù hợp với yêu cầu công tác của lực lượng cảnh sát trật tự, có in hình công an hiệu và dòng chữ "Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội", công an thành phố nêu.

Với việc tuần tra kiểm soát bằng xe đạp, Cảnh sát trật tự Công an cấp phường sẽ có điều kiện tiếp cận các ngõ, ngách, đường, phố nhỏ để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn.

Dự kiến, trong thời gian tới công an Hà Nội áp dụng triển khai thí điểm trên địa bàn 12 phường tại 12 quận nội thành. Sau 3 tháng thực hiện sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để từng bước hoàn thiện và tổ chức nhân rộng trên địa bàn thủ đô.