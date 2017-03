Công an Hải Dương bồi thường hai tấn bạch tuộc 650 triệu đồng

Theo TTO, Đại tá Cao Ngọc Lan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác nhận thông tin trên và ông cũng thừa nhận cảnh sát môi trường Hải Dương đã có “sơ suất và thiếu sót” trong khi xử lý lô hàng hai tấn bạch tuộc.

Đại diện Công an tỉnh Hải Dương tại buổi làm việc. Ảnh: N.T.Ph

Chiều 11-6, Công an tỉnh Hải Dương đã có cuộc làm việc kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ với đại diện các ngư dân Cần Giờ bị thiệt hại trong vụ bắt giữ hai tấn bạch tuộc dẫn đến hư hỏng. Buổi làm việc diễn ra tại Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM - nơi thường trú của bà Phỉ. Ban đầu, phía ngư dân đòi bồi thường tổng cộng 755 triệu đồng (gồm tiền hàng, tiền chi phí đi lại để khiếu nại). Sau khi thương lượng, các ngư dân đồng ý không đòi bồi thường chi phí đi lại, đồng thời giảm thêm 10% số tiền trên đơn giá lô hàng hai tấn bạch tuộc. Do đó số tiền đòi bồi thường còn 650 triệu đồng.

Đến 20 giờ tối cùng ngày, biên bản thỏa thuận về việc bồi thường đã được ký kết và Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển ngay 650 triệu đồng cho ngư dân Cần Giờ.

THANH ĐỨC