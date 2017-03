Công an Hải Phòng lên tiếng vụ CSGT 'kiểm tra' đoàn thanh tra giao thông

Liên quan đến vụ việc, một clip ghi lại cảnh tổ TTGT đang làm nhiệm vụ KS TTX ở QL 10, qua địa phận huyện An Lão thì bị CSGT đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ được tung lên mạng; trong khi đó, một số xe tải vô tư vượt qua nơi TTGT đang làm nhiệm vụ. Trong clip, có hình ảnh hai CSGT không đội mũ; một chiến sĩ đi giày không đúng quy định (dạng giày lười màu đen, có trang trí họa tiết màu trắng). Ngày 7/7, chuyên trang Pháp luật giao thông điện tử của Bộ GTVT có đăng tải thông tin về vụ việc này.

Clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng và dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin về vụ việc trên.

Theo Công an TP Hải Phòng, vào hồi 17h45’ ngày 2/7/2015, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Quán Trữ - Phòng PC67 phối hợp cùng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát tải trọng phương tiện tại Km41+005 QL10 thì nhận được tin có 6 người (3 người mặc trang phục Thanh tra giao thông, 3 người mặc trang phục dân sự) cùng 2 xe ôtô bán tải (thành xe có dòng chữ Thanh tra giao thông) BKS: 31A-6899 và BKS: 31A-3381 đang kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông tại Km37+500 trên QL10 thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Lão, cách Trạm kiểm soát tải trọng phương tiện khoảng 4 km.

Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Quán Trữ đã trực tiếp đến địa điểm trên để liên hệ, đề nghị trao đổi thông tin nhằm phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến nhưng lực lượng trên bất hợp tác. Trước tình hình trên, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Phòng PC67 để liên hệ với Công an huyện An Lão và mời số người trên về trụ sở Công an huyện An Lão làm việc.

Tại Công an huyện An Lão, số người trên trình bày là cán bộ, công chức của Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thuộc Cục Quản lý đường bộ 1 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đường bộ; kiểm tra, xử lý xe ôtô tải tự đổ vi phạm kích thước thành thùng hàng và chở hàng quá trọng tải cho phép. Số người trên gồm: Ông Nguyễn Xuân Lịch - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.7; ông Nguyễn Ngọc Minh - Công chức Thanh tra; ông Nguyễn Thanh Toàn - Công chức Thanh tra; ông Nghiêm Xuân Giang - Công chức Thanh tra; ông Bùi Quốc Đảng - Nhân viên và ông Nguyễn Đình Toàn là lái xe.

Tuy nhiên, Tổ công tác của Chi cục Quản lý đường bộ I.7 không có kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong việc thực hiện nhiệm vụ như đã trình bày và cũng không có bất kỳ sự liên hệ, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương.

Tổ công tác của Chi cục Quản lý đường bộ I.7 đã nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời cam kết sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình công tác và chức năng, nhiệm vụ được giao.





Một CSGT thuộc tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Quán Trữ đang giải quyết việc với ông Nguyễn Xuân Lịch - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.7 (ảnh cắt từ clip)

Công an huyện An Lão đã tiến hành lập biên bản buổi làm việc và thông qua cho các bên liên quan, ký nhận. Về phía Tổ công tác của Chi cục Quản lý đường bộ I.7 không có thắc mắc, kiến nghị gì.

Công an thành phố Hải Phòng đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về vụ việc trên; đồng thời đã tiến hành làm việc với Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng và được biết: Ngày 29/6/2015, Cục Quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Kế hoạch số 1341/KH-CQLĐBI - TT - AT về thanh tra, kiểm tra tháng 7/2015 trong đó tại mục 2 nêu: “Thanh tra việc chấp hành quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện, chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ theo quy định tham gia giao thông; thanh tra xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ, dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 01/7/2015 và phải có sự phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Công an các tỉnh, thành phố”.

Tuy nhiên sự việc xảy ra ngày 02/7/2015 thì đến ngày 07/7/2015, Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng mới nhận được kế hoạch này.