Theo H.ĐIỆP (TTO)



Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Trọng Thành - phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên - cùng sự tham gia của ông Đỗ Ngọc Cự - phó trưởng Công an huyện Văn Giang, hai nhà báo đã nhận được lời xin lỗi trực tiếp của thượng úy Đặng Quang Hoàng, Công an huyện Văn Giang (người được xác định là một trong những cán bộ của đoàn cưỡng chế đã đánh phóng viên VOV). Ngoài việc xin lỗi bằng lời, ông Đặng Quang Hoàng và Công ty TNHH V&T cũng đã bồi thường thiệt hại danh dự, sức khỏe và tinh thần cho hai nhà báo bằng tiền, tuy nhiên số tiền không được tiết lộ.Ông Nguyễn Minh Tiến - kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, người được mời chứng kiến - cho biết tại buổi làm việc, sau lời xin lỗi của ông Đặng Quang Hoàng, hai bên thống nhất bỏ qua mọi khúc mắc của vụ việc diễn ra gần một năm trước.