Công an huyện sẽ làm rõ vụ dân phòng đánh người

Cùng ngày, công an huyện cũng đã nhận được báo cáo của trưởng Công an xã Châu Pha. Sắp tới, công an huyện sẽ làm việc với anh Diện và yêu cầu từng dân phòng trong tổ tuần tra giải trình.

Như đã thông tin, tối 20-7, anh Diện và bạn đi xe máy qua địa bàn xã Châu Pha thì dừng lại bẻ trộm bắp ven đường. Khi hai anh chạy xe đến ngã tư Châu Pha - Tóc Tiên thuộc ấp Tân Tiến, xã Châu Pha thì có ai đó dùng đèn pin chiếu vào người. Hai anh tưởng gặp cướp bèn lái xe bỏ chạy. Đến thị trấn Phú Mỹ, khi biết những người đuổi theo là dân phòng nên hai anh dừng lại và anh Diện bị các dân phòng đánh. Khi đưa anh về trụ sở, anh lại tiếp tục bị đánh. Kết quả, anh Diện bị gãy xương sườn, bể xương bánh chè, gãy răng, trên người nhiều vết bầm tím, xây xát… Theo lý giải, do tình nghi anh Diện và bạn là ăn trộm nên dân phòng mới đuổi theo, đưa về trụ sở làm việc.

T.KHÁNH