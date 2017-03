Công an khẳng định có mặt kịp thời

Trong vụ “vây” BV Nhân dân Gia Định để truy sát đối thủ (Pháp Luật TP.HCM ngày 24-9), Thượng tá Nguyễn Việt Thái, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết khoảng 23 giờ 12 phút đêm 22-9, nạn nhân Nguyễn Văn Đức được người nhà đưa vào bệnh viện khi đã tử vong. Sau đó người nhà, bạn bè và hàng xóm kéo đến, tổng cộng là khoảng 25 người. Lê Hoàng Anh Tuấn, người gây gổ với con ông Đức dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa hai bên cũng được đưa vào cấp cứu. Khi y bác sĩ đang đẩy Tuấn sang phòng khác thì người nhà ông Đức tưởng là đưa Tuấn đi trốn nên phản ứng. Mục đích của họ là tìm Tuấn để “xử”, đồng thời phản đối không cho đưa xác ông Đức đi khám nghiệm mà muốn đưa về nhà.

Đến chiều 24-9, Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành tạm giữ hình sự ba nghi can gồm: Lê Hoàng Anh Tuấn (21 tuổi), Lê Minh Hiếu (35 tuổi) và Phan Huy Thịnh (35 tuổi) cùng ngụ quận Bình Thạnh. Do tính chất vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều người nên Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao hồ sơ cùng các đối tượng cho Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Việt Thái - Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết chính ông trực chỉ huy công an quận đêm 22-9 và chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đối chiếu với thời gian các cuộc gọi báo tin thì công an đã có mặt kịp thời.

Theo ông Thái, Công an phường 7 sau khi nhận được tin báo đã đến ngay hiện trường thấy tình hình phức tạp trong khi lực lượng quá mỏng nên báo công an quận. 23 giờ 31 phút, Thượng tá Thái nhận được tin báo và điện thoại cho tổ đặc nhiệm hình sự và cảnh sát trật tự đến phối hợp. Từ khi nhận được tin báo đến khi công an có mặt tại bệnh viện không quá 5 phút, nếu tới trễ thì có thể đã không đảm bảo được tính mạng cho Tuấn.

Công an quận Bình Thạnh còn điều thêm cảnh sát hình sự, công an năm phường lân cận và phường 22 nơi gia đình ông Đức cư ngụ tăng cường. Sở dĩ thời gian giải quyết kéo dài vì phía người nhà ông Đức đang bức xúc vì mất người thân nên công an chủ yếu vận động, thuyết phục họ và răn đe những đối tượng có biểu hiện manh động.

Được biết khi nghe báo cáo tình hình, Công an TP.HCM đã chỉ đạo phải đảm bảo ba yêu cầu: lập lại an ninh trật tự tại phòng cấp cứu, đảm bảo hoạt động bình thường của y bác sĩ và giữ được xác ông Đức để tiến hành giám định pháp y.

Theo Thượng tá Thái, khi công an có mặt thì không thấy ai cầm hung khí. Còn phía bệnh viện cho biết trước khi công an có mặt, khoảng 30 người phía ông Đức cầm hung khí dọa chém khiến y bác sĩ phải trốn và các bệnh nhân chạy tán loạn. Bệnh viện đã cung cấp những hình ảnh này để công an có căn cứ điều tra.

Về việc “xã hội đen” cầm hung khí đi từng phòng xưng là công an, gõ cửa yêu cầu y bác sĩ ra ngoài, ông Thái giải thích: Vào khoảng 0 giờ 44 phút ngày 23-9, chính ông đã gọi điện thoại cho giám đốc BV Gia Định thông báo tình hình đã ổn, kêu y bác sĩ ra ngoài để cứu chữa cho các bệnh nhân khác. Lúc này cảnh sát hình sự mặc thường phục đi từng phòng gõ cửa trấn an nên y bác sĩ tưởng nhầm là giang hồ giả danh và lo sợ.

TUYẾT KHUÊ