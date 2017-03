Công an khu vực không đánh dân

“Chúng tôi đã làm rõ khiếu nại của người dân và không có cơ sở khẳng định cảnh sát khu vực (CSKV) đánh dân” - bà Lê Thị Liên Hồng, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức (TP.HCM), nói với Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, rạng sáng 3-10, bà Phạm Thị Kim Hồng được người dân đưa vào BV Đa khoa Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nôn ói liên tục, vật vã ôm đầu kêu đau. Bà Hồng cho rằng đã bị CSKV PNA đánh trong đêm. Theo bà Hồng, gia đình bà thuê phòng trọ ở khu phố 6, phường Linh Trung. Cách nay gần một tháng, chủ nhà trọ yêu cầu trả phòng nhưng do chưa tìm được chỗ mới nên bà Hồng chưa trả phòng. “Khoảng 22 giờ ngày 2-10, CSKV A. tới yêu cầu tôi phải dọn đi. Tôi lớn tiếng thì bị ông A. khống chế đưa về chốt dân phòng của khu phố. Tại đây, tôi bị ông A. đánh và khoảng 2 giờ sáng hôm sau, ông A. chở tôi về nhà. Sau đó tôi bị nôn ói, đầu đau nên được đưa vào bệnh viện” - bà Hồng nói.

Tuy vậy, trả lời người nhà bà Hồng, CSKV A. cho rằng bà Hồng đã tự đập đầu xuống đất. Cụ thể, khi nhận được điện thoại của con bà Hồng báo bà Hồng đã bị nhập viện thì ông A. giải thích: “Tôi được chủ nhà báo nên đến giải quyết nhưng bà Hồng đôi co. Tôi thấy nói qua nói lại không xong nên mời bà ta lên chốt dân phòng. Mời không đi, tôi mới cầm tay bả chứ không bẻ tay, cũng không bắt giữ”.

Cũng theo CSKV A., tại trụ sở khu phố, bà Hồng đã nằm xuống ăn vạ, rồi tự đập đầu xuống đất. “Tôi thấy bà đập đầu nhẹ thôi, còn lót tay xuống đất nữa. Tôi có quay clip lại. Sau đó tôi thuyết phục, bà Hồng đã vui vẻ làm việc và hứa sẽ trả nhà” - ông A. nói tiếp.

Khi được đề nghị coi clip thì ông A. lại nói lúc đó điện thoại hết pin.

Trao đổi với PV, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức Lê Thị Liên Hồng cho biết khi nhận được phản ánh từ người dân, công an quận đã đình chỉ công việc của CSKV A. Công an quận yêu cầu CSKV A. tường trình và lấy lời khai những người có mặt hôm xảy ra vụ việc. Kết quả xác định tại trụ sở khu phố, bà Hồng không hợp tác mà lăn lộn ra đất và tự đập đầu xuống đất. Mọi người có khuyên can, đỡ bà ta dậy và thuyết phục được bà ta đã ngồi dậy, hợp tác vui vẻ. Từ những chứng cứ thu thập được thì chưa đủ cơ sở kết luận người dân bị đánh. “Tuy nhiên, CSKV A. đã có một số sai phạm. Đây chỉ là việc nhỏ, lẽ ra không cần phải mời làm việc, đồng thời lại mời về trụ sở khu phố thay vì về phường. Chúng tôi sẽ kiểm điểm, xử lý CSKV A. Ngoài ra, công an quận còn chỉ đạo công an phường đến xin lỗi người dân” - phó trưởng công an quận nói.

LỆ TRINH