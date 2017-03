Công an làm rõ việc chống người thi hành công vụ

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản cho biết: Cơ quan CSĐT đang phối hợp với VKS tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ của Trường để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, Trường bị bắn vì đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, khi nhận tin báo nhóm thanh niên ăn nhậu, gây rối, phó công an xã đến hiện trường. Tại đây, công an phát hiện người bạn của Trường là nghi phạm trong vụ trộm cắp xe máy ở Đồng Tháp nên mời người này về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, người này bỏ đi và thách thức công an. Lúc này Trường chạy theo kéo tay vị phó công an xã, xô đẩy, đánh vị này. Sau khi yêu cầu tránh đường và bắn cảnh cáo nhưng Trường tiếp tục xông vào nên vị phó công an xã đã bắn ba phát đạn cao su vào ngực Trường.

Sau khi phó công an xã điện thoại báo sự việc, trưởng công an xã đến nơi thì Trường cầm dao từ trong quán chạy ra, xông vào đâm trưởng công an xã nhưng vị này tránh được. Sau khi bắn cảnh cáo nhưng Trường vẫn tiếp tục xông vào nên vị trưởng công an xã đã bắn hai phát đạn xuống đường, đạn văng lên làm Trường gãy xương đùi trái, làm bị thương đùi phải.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, tại Công an Châu Thành (Đồng Tháp), người bạn của Trường đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

“Khi công an xã mời kẻ tình nghi về trụ sở làm việc, Trường có hành vi ngăn cản và tấn công công an nên bị bắn” - văn bản của Công an tỉnh Vĩnh Long nêu.

