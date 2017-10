Công an làm việc với thanh niên quay clip 'thần rồng'

Ngày 19-10, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bến Tre vừa làm việc và giáo dục đối với Trần Thanh Lâm (31 tuổi, ngụ ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) về hành vi tuyên truyền cho hoạt động mê tín, dị đoan.





Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình tại cơ quan công an.

Theo đó, từ đầu tháng 7-2017 đến nay, liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh trái pháp luật của bà Nguyễn Thị Hoàng (53 tuổi, ở ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Trần Thanh Lâm đã dùng điện thoại di động quay trên 100 video clip về hoạt động khám chữa bệnh của bà Hoàng, sau đó đưa toàn bộ video clip lên trên Youtube cá nhân của mình với tên là “Y Duoc Viet Nam U Duoc” cho cộng đồng mạng xem và chia sẻ.

Ngày 13-10-2017, Công an huyện Mỏ Cày Nam bắt quả tang bà Hoàng đang tổ chức chữa bệnh bằng hình thức mê tín dị đoan, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý bà Hoàng và yêu cầu bà phải dừng ngay hoạt động khám chữa bệnh này.

Đến ngày 16-10, có hơn 100 người căng nhiều băng rôn, có hành vi la ó, kéo đến trụ sở công an huyện yêu cầu cho bà Hoàng tiếp tục chữa bệnh. Lợi dụng tình hình đông người phức tạp, Lâm lại tiếp tục dùng điện thoại quay 3 Video clip cảnh người dân tuần hành kéo đến công an huyện và đăng các Video clip này lên kênh Youtube của mình với nội dung tiêu đề hoàn toàn không đúng với sự thật.

Chỉ trong 1 ngày, các Video clip mà Lâm đưa lên mạng đã có hàng nghìn lượt xem, bình luận với nhiều nội dung xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an, gây bất bình trong dư luận.

Qua làm việc với cơ quan công an, Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Bước đầu, lực lượng chức năng đã giáo dục, yêu cầu gỡ bỏ những Video clip nói trên, cho Lâm viết bản cam kết không tái phạm và giao chính quyền địa phương quản lý để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng những tháng đầu năm 2017, bà Hoàng sau thời gian đi “trốn nợ” khỏi địa phương bất ngờ trở về cùng với tin đồn là bà này được “thần rồng” trên trời giáng thế mượn xác để chữa bệnh cứu người. Từ đây, Hoàng bắt đầu hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan tại nhà và tự xưng bà là “thần rồng” hay “ông rồng”.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người mê tín dị đoan tìm đến nhờ bà Hoàng chữa bệnh . Ảnh: ĐÔNG HÀ

Điều lạ là không cần biết người bệnh là ai, ở đâu, bệnh gì?. Cứ đến là bà Hoàng chữa bệnh bằng phương pháp “4 không”: không nhìn, không thấy, không sờ, không thuốc. Cách chữa bệnh của bà này chỉ bằng nói nhảm và huýt sáo vài cái là coi như đã chữa bệnh xong.

Ban đầu chỉ một số người tìm đến cơ sở bà Hoàng chữa bệnh nên bà này chữa bệnh theo từng người, mỗi lượt chữa bệnh mất không quá 1 phút. Sau đó số lượng người bệnh quá đông, bà Hoàng cho xếp hàng khoảng 20 người để chữa bệnh cùng lúc. Cứ thế, mỗi ngày bà Hoàng chữa bệnh cho khoảng 400 đến 500 lượt người.

Được biết, trước đó ngành y tế huyện cùng các đơn vị có liên quan đã nhiều lần đến kiểm tra cơ sở chữa bệnh của bà Hoàng và buộc bà này chấm dứt hoạt động chữa bệnh mê tín dị đoan nhưng bà Hoàng vẫn không chấp hành.