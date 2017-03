Công an lấy lời khai người bị hại thứ hai

Trước đó, ngày 7-5, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc anh Lữ Văn Tới bị chủ mỏ thiếc Trần Đình Trúc và năm người khác đánh, tra khảo thì anh Trung mới dám đứng ra tố cáo ông Trúc.

Anh Tới đang được vợ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: ĐẮC LAM

Anh Trung cho biết cùng bị ông Trúc nghi trộm quặng và đánh đập còn có hai thợ mỏ tên Danh và Cường. Anh Trung và anh Tới bị ông Trúc đánh bằng cây có gai cho tóe máu rồi tưới mắm, xát muối vào vết thương, dìm nước, đốt bao nylon cho chảy nhựa bỏng người… Còn Danh và Cường bị nhóm người đấm, đá, tát vào mặt.

Hiện anh Tới đang được điều trị tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, còn anh Trung do hoàn cảnh khó khăn nên phải mua thuốc tự điều trị vết thương. Đến tối qua, công an huyện vẫn tiếp tục tạm giữ ông Trúc và năm đối tượng khác (cùng trú huyện Tân Kỳ) để tiếp tục điều tra. UBND xã Giai Xuân (huyện Tân Kỳ) cho biết năm 2002, ông Trúc đã từng bị phạt chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

ĐẮC LAM