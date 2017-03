Công an mang dép lê ra đường xử lý vi phạm

Theo ông Nguyện, “khoảng 20 giờ 40 ngày 5-4, tôi ngồi trước nhà số 219 Lê Hồng Phong (phường 3, quận 5) thì công an, bảo vệ dân phố phường đi xe máy và xe Jeep xuống khu vực xử lý vi phạm trật tự lòng, lề đường. Tôi thấy một thượng sĩ công an mặc cảnh phục không chỉnh tề, không đeo bảng tên và đi dép lê nên góp ý. Bất ngờ, một anh công an người nồng nặc mùi bia rượu tiến lại gần tôi nói: “Tao là Hồ Tấn Nhương, đại úy công an nè, mày thưa tao đi”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Văn Cứ - Trưởng Công an phường 3, quận 5 cho biết: “Tối 5-4, Ban Chỉ huy Công an phường phân công Đại úy Nhương, Thượng sĩ Huỳnh Phước Thiện cùng lực lượng dân phố tém dẹp lòng, lề đường và tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Trường hợp Thượng sĩ Thiện đi dép lê là do trước đó gặp sự cố giao thông, bị thương ngón chân. Riêng Đại úy Nhương có tường trình rằng không hề có chuyện uống rượu và vỗ ngực xưng tên. Hiện sự việc đang chờ Thanh tra Công an quận làm rõ”.

XUÂN NGỌC