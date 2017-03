Công an mời nạn nhân lên làm việc

Theo anh Thành, tại buổi làm việc, ông Lại Minh Sơn - Phó Công an phường An Bình thừa nhận việc công an đánh người là sai. “Công an yêu cầu tôi nêu cụ thể việc bồi thường về tinh thần và vật chất nhưng tôi chưa trả lời việc này. Trước mắt tôi chỉ yêu cầu công an xử lý sự việc theo đúng pháp luật” - anh Thành nói. Ngày 21-11, Công an phường An Bình cho biết vừa báo cáo gửi công an thị xã về sự việc trên để nơi đây có hướng xử lý, giải quyết.

Như đã thông tin, tối 15-11, anh Thành chạy xe đến khu phố Bình Đường 1 nhưng không đội mũ bảo hiểm, bị công an và dân phòng dừng xe yêu cầu về trụ sở lập biên bản. Anh cãi thì họ xông vào đánh, đá túi bụi, sau đó trói anh, đưa lên xe máy chở về công an phường tiếp tục đánh gây thương tích.

XUÂN LƯƠNG