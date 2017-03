Công an nhắc nhở kiểm lâm rút kinh nghiệm

Theo văn bản trả lời của Công an tỉnh, ngày 15-4, Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Công an huyện thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Công an huyện đã có kết luận điều tra ngày 5-6 chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Thị Lụa và Trần Văn Nhân (cùng ở Lâm Đồng) về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Kết luận điều tra của Công an huyện Ninh Sơn xác định sau khi bắt giữ năm đối tượng trên vào ngày 23-2, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính ban đầu, trong đó có ghi rõ nội dung hẹn ngày 25-2, các đối tượng phải có mặt tại Hạt Kiểm lâm huyện để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sáng 24-2 các đối tượng đã bỏ về và không đến theo lịch hẹn. Do đó, Công an huyện đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện cần rút kinh nghiệm trong quá trình củng cố, lập hồ sơ, cung cấp thông tin ban đầu đối với các vụ việc vi phạm lâm luật.

MINH TRÂN