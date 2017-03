Công an nói nhận tin báo cháy muộn

Sáng 16-9, vẻ mặt của hàng trăm tiểu thương tại Trung tâm thương mại (TTTM) Hải Dương vẫn còn thất thần vì mất trắng tài sản. Tòa nhà bị cháy bụi khói vẫn âm ỉ bốc lên. Toàn bộ phần mô đun phía tây (phần phía sau) TTTM bị sập thành bãi sắt thép, bê tông ngổn ngang.

Hàng loạt hạn chế, bất cập trong việc phát hiện, thông báo, điều động lực lượng, phương tiện cứu hỏa bộc lộ qua vụ cháy này ở Hải Dương…

Đứng nhìn tài sản thành tro

Hiện việc khám nghiệm hiện trường, truy tìm nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa thực hiện được do cả tòa nhà đang nóng rực, có thể sập bất cứ lúc nào. Lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn đang bơm nước làm nguội và dập tắt những đám cháy ngầm âm ỉ. Hàng trăm tiểu thương thẫn thờ nhìn về phía TTTM...

“Cháy sạch sành sanh rồi. Lúc đó chúng tôi chỉ biết đứng nhìn tài sản bao năm tích cóp lẫn vay mượn của mình bị lửa biến thành tro” - bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, một tiểu thương kinh doanh tại TTTM, nói tại cuộc họp khắc phục hậu quả vụ cháy giữa UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) với tiểu thương chiều 16-9.

Hàng trăm tiểu thương họp với TP Hải Dương bàn việc khắc phục đám cháy. Ảnh: TP

Tại cuộc họp này, đại diện các tiểu thương chỉ trích việc phát hiện, điều động cứu hỏa chậm trễ, thiếu và yếu. Đám cháy xảy ra lúc 1 giờ nhưng hơn 2 tiếng rưỡi sau lực lượng cứu hỏa mới tới. “Nhận được tin cháy lúc 2 giờ sáng, tôi đến nơi chỉ biết đứng nhìn lửa cháy và khóc hàng giờ. Toàn bộ cửa vào TTTM bị khóa, bảo vệ không thấy ai. Tôi hỏi những người khác: “Gọi 114 chưa?”. Họ bảo gọi rồi nhưng không ai nghe máy, phải lên gọi trực tiếp, mãi sau mới thấy cứu hỏa đến” - tiểu thương Hoàng Thị Hải nói.

Còn tiểu thương Tăng Thế Viễn nói: “Tôi ra lúc 4 giờ sáng nhưng chỉ thấy hai xe cứu hỏa phun nước tậm tịt vào đám cháy. Gần đến 6 giờ sáng mới có thêm vài xe cứu hỏa của tỉnh Hưng Yên và nơi khác đến nhưng lúc này còn cứu được gì! Đã có nhiều vụ cháy chợ, kinh nghiệm chữa cháy cũng có cả rồi. Trung tâm lại được xây ở chỗ rộng, đường lớn, xung quanh là hồ nước nhưng vẫn để cháy sạch sành sanh thế này là sao?”.

Các tiểu thương cũng cho rằng lực lượng bảo vệ đêm của Ban Quản lý TTTM đã không làm tròn trách nhiệm và đề nghị cơ quan chức năng truy trách nhiệm của Ban Quản lý TTTM.

“Chúng tôi nhận tin muộn”

Đại tá Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết như vậy khi trao đổi với chúng tôi vào chiều 16-9. “Đến 3 giờ 25 phút ngày 15-9, trực ban PCCC mới nhận được điện thoại báo cháy. Cảnh sát PCCC đã điều ngay người và sáu xe tới hiện trường để cứu hỏa, trong đó có hai xe tiếp nước, xe thang thì đến sau một chút. Tuy nhiên, khi đến hiện trường đám cháy đã lan rộng, cháy nhanh” - ông Hiển nói.

Ông Hiển cũng cho hay là đến hơn 4 giờ, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương mới nhận được báo cáo về tình hình nghiêm trọng của đám cháy và lập tức điều động các xe chữa cháy của Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Nhà máy điện Phả Lại, Công ty Xăng dầu 132 (Hải Dương), đề nghị phía Công an tỉnh Hưng Yên điều động xe hỗ trợ. “Đến sáng tổng cộng điều động được 16 xe cứu hỏa các loại, 5-6 xe tiếp nước, bốn máy bơm… Tuy nhiên, do đám cháy lớn, nhanh với các vật liệu dễ cháy như vải vóc, mây tre đan, sơn, nệm mút… đã khiến lực lượng cứu hỏa không kịp trở tay” - ông Hiển nói.

“Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường kịp thời theo tin báo nhưng khi đến nơi đám cháy đã quá lớn, phương tiện cứu hỏa của Công an tỉnh Hải Dương chỉ có sáu xe cứu hỏa, trong đó chỉ có hai xe (chứa khoảng 3 khối nước/xe) còn sử dụng được, bốn xe còn lại thuộc dạng chết máy lúc nào không lường được. Đã nhiều lần công an tỉnh đề xuất được trang bị thêm phương tiện cứu hỏa nhưng chưa được xem xét” - ông Hiển nói.

Về thông tin người dân điện thoại nhiều lần nhưng trực ban PCCC không bắt máy, họ phải đến trực tiếp báo cháy, ông Hiển nói: “Thông tin này tôi chưa nắm được, chưa thấy anh em báo cáo, tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

Theo ông Hiển, đến thời điểm này vẫn còn đám cháy ngầm ở dưới phần tòa nhà sụp đổ nên chưa thể khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Được biết ngoài Công an tỉnh Hải Dương thì Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Tỉnh cũng chỉ đạo trong ba tháng tới sẽ xây xong chợ tạm phía trước TTTM bị cháy để đưa vào sử dụng. Tỉnh cũng đề nghị các ngân hàng khoanh, giãn nợ, tìm nguồn vốn vay ưu đãi cho bà con tiểu thương, xem xét đổi tiền bị cháy cho các hộ tiểu thương còn để lại trong gian hàng. Tỉnh cũng cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp 13 triệu đồng/hộ bị thiệt hại; hỗ trợ con em tiểu thương đang đi học…

“Không ai chịu bán bảo hiểm cháy nổ” Chiều tối 16-9, ông Vũ Khắc Quyết - Giám đốc TTTM Hải Dương cho biết: Trước đây, Ban Quản lý TTTM đã mời nhiều đơn vị bán bảo hiểm đến để mua bảo hiểm cho tòa nhà. Tuy nhiên, họ đến nhìn rồi bỏ đi chứ không ai chịu bán hợp đồng bảo hiểm. TTTM Hải Dương có ba tầng, đưa vào sử dụng từ năm 2003. Các tiểu thương cho biết từ khi chuyển về kinh doanh tại TTTM không ai đóng bảo hiểm cháy nổ và cũng chẳng ai nhắc nhở hay đề nghị gì về việc này. Theo quy định, các TTTM, siêu thị, nhà tập thể, chung cư, khách sạn… thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc. Những đối tượng thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ nhưng không mua sẽ bị phạt tiền (2-5 triệu đồng). Đơn vị nào vi phạm nhiều lần có thể bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động… TP.HCM: Cháy cây xăng, quán bar Chiều 16-9, cây xăng Trần Quang Tuyến thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn tại B1/7 Nguyễn Hữu Trí (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát cháy làm hai người bỏng nặng. Trước đó, tài xế xe bồn bơm xăng vào hầm chứa. Bơm xong, tài xế đóng van thì lửa bốc lên. Lực lượng PCCC huyện Bình Chánh huy động ba xe cứu hỏa và mất 30 phút mới dập được đám cháy. Hỏa hoạn đã làm hai người bị bỏng. Hầm chứa xăng và khu vực hành chính bị thiêu rụi. Trưa 16-9, quán Bar Club Hoàng Gia nằm trên đường Nguyễn Tư Giản (phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) phát hỏa làm khu dân cư náo loạn. Vụ cháy này không thiệt hại về người. XUÂN NGỌC

TRỌNG PHÚ