Công an phá trường gà, một người bị trọng thương

(PL)- Chiều 9-10, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết công an tỉnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân một cảnh sát hình sự nổ súng làm trọng thương một người tham gia đá gà.

Theo tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ ngày 9-10, khoảng 20 thanh niên tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức). Công an bất ngờ ập vào, các con bạc vứt bỏ xe máy và gà, băng đồng tháo chạy. Trong lúc truy đuổi, Trung úy cảnh sát hình sự Lê Quốc Thái (thuộc Công an huyện Bến Lức) rút súng bắn chỉ thiên một phát nhưng các đối tượng không chịu dừng lại. Sau đó, Trung úy Thái bắn thêm một phát. Một người tham gia đá gà tên Nguyễn Phi Hoàng (ngụ xã Lương Hòa) đang chạy phía trước bị trọng thương. Trung úy Thái và Công an huyện Bến Lức đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tính mạng nạn nhân hết sức nguy kịch. HÙNG ANH