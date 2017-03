Công an phường ‘ngâm’ hồ sơ vụ án

Vào khoảng 23 giờ ngày 7-7, anh Phạm Mạnh Quyết (28 tuổi, Hải Phòng) cùng vài người bạn đến nhậu tại quán trên đường Tân Sơn Nhì (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM). Ngồi một lúc, một thanh niên đến nói nhóm của Quyết ra ngoài để nói chuyện. Vừa bước ra khỏi quán, khoảng 20 thanh niên cầm sẵn hung khí như xẻng, dao, gậy đánh tới tấp. Cả nhóm hoảng sợ bỏ chạy, Quyết chậm chân nên bị đánh ngã xuống đất. Nhóm thanh niên lao vào đánh, chém nhiều nhát lên đầu khiến Quyết bất tỉnh. Sau đó người dân đưa anh đến BV 115. Tại đây bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu não… Các bác sĩ đã mổ hộp sọ để cứu Quyết qua cơn nguy kịch.

Anh Quyết và các thương tích chí mạng ở đầu mong muốn công an sớm xử lý hình sự những đối tượng đánh anh. Ảnh: AN

Trao đổi với PV, bà Lại Thị Bầng (mẹ của Quyết) cho biết: Quyết từ Hải Phòng vào TP.HCM dự đám cưới người bạn. Nó hiền hành, chẳng gây thù chuốc oán với ai mà lại bị người ta đánh, chém dã man. Khi Quyết điều trị ở bệnh viện thì có hai lần cán bộ công an phường lấy lời khai. Cả hai lần do sức khỏe Quyết yếu, thường mê man nên công an chỉ lấy lời khai Quyết thông qua bà. Bà yêu cầu cơ quan công an xử lý hình sự đối tượng đánh con bà. Cuối tháng 7, Quyết được bệnh viện cho xuất viện để về dưỡng bệnh chờ ngày ghép hộp sọ. Ngày xuất viện thì bà nhận cuộc gọi của anh Tuấn công an phường Tân Thành đến lấy lời khai. Tuy nhiên, lúc đó hai mẹ con bà đã lên tàu hỏa để về Hải Phòng.

Những ngày sau đó bà Bầng gọi điện thoại hỏi anh Tuấn về việc xử lý những đối tượng đánh con bà như thế nào nhưng không thấy phía cơ quan công an thông báo.

Bức xúc, bà Bầng đã viết đơn gửi Cục CSĐT phòng, chống tội phạm về TTXH (C45B) - Bộ Công an (phía Nam) đề nghị khởi tố, bắt giữ những đối tượng đã đánh con bà. C45B là đã chuyển đơn của bà đến Công an quận Tân Phú để xử lý. Thế nhưng sự việc xảy đã hai tháng vẫn chưa thấy công an khởi tố vụ án.

Chúng tôi trao đổi với điều tra viên Công an quận Tân Phú thì được biết vụ việc anh Quyết bị đánh chưa được chuyển cho công an quận. Theo quy định, công an phường phải báo cáo ngay cho công an quận, trong vòng ba ngày. Sáng 4-9, trao đổi với PV, Thiếu tá Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Tân Thành, cho biết: Phường vừa chuyển hồ sơ cho công an quận vào sáng cùng ngày (!). Thiếu tá Hiếu giải thích do cần bổ sung lời khai của nạn nhân mà chưa lấy được, gia đình chuyển nạn nhân về quê ở Hải Phòng nên chậm chuyển hồ sơ cho quận. “Tôi chỉ có thể nói sơ như vậy thôi, có gì thì liên hệ với công an quận…” - Thiếu tá Hiếu nói.

Sáng 8-9, Thượng tá Tăng Châu Long - Phó Trưởng Công an quận Tân Phú cho biết công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Liên quan đến trách nhiệm của công an phường khi báo cáo vụ án cho công an quận chưa đúng theo quy trình, Thượng tá Tăng Châu Long cho biết sẽ xem xét xử lý và sẽ thông tin lại cho báo.

