Công an quận Thủ Đức làm việc với nạn nhân

Công an quận Thủ Đức đã mời anh và đại diện gia đình đến làm việc. Tại buổi làm việc, anh Khởi tường trình anh bị hai cán bộ tại Công an phường Linh Xuân đánh vào người nhiều lần. Sau khi bị ói ra máu, anh được công an phường đưa đến BV Hoàn Hảo cấp cứu. Anh Khởi và đại diện gia đình yêu cầu Công an quận Thủ Đức làm rõ việc đánh anh. Đồng thời yêu cầu người làm sai phải bồi thường chi phí thuốc men, danh dự…

Trước đó, trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Công an phường Linh Xuân, khẳng định công an phường không đánh anh Khởi.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 11-2 tại một khu nhà trọ ở phường Linh Xuân bị trộm, Công an phường Linh Xuân đã đưa anh Khởi về trụ sở để lấy lời khai, sau đó công an đã đưa anh Khởi đi bệnh viện do anh bị đa chấn thương.

MK