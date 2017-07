Công an quận vào cuộc vụ bé 15 tuổi bị xâm hại có thai

Ngày 19-7, anh NVT cho biết công an quận 9 đã tiếp nhận hồ sơ từ công an phường Long Bình về việc bé gái 15 tuổi bị bạn học xâm hại có thai. Công an quận 9 cũng đã mời gia đình lên làm việc và cho biết sẽ đưa bé gái đi giám định ADN bào thai trong bụng để có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó, ngày 17-7, gia đình anh NVT gọi đến đường dây nóng Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM kêu cứu và gửi đơn tố cáo đến Công an phường Long Bình, đề nghị làm sáng tỏ vụ việc con gái anh (15 tuổi) bị đối tượng LTT (16 tuổi) dùng vũ lực và chụp hình nhạy cảm, đe dọa hiếp dâm đến có thai. Kết quả siêu âm tại bệnh viện quận 9 cho thấy bé gái đã có thai bảy tuần.

Theo trình báo của anh NVT, bé L. và T. là bạn học cũ. Do làm mất xe của bạn nên T. mượn hai triệu đồng từ việc em bán mỹ phẩm qua mạng. Ngày 27-5, T. hẹn L. đến nhà riêng trả nợ và lợi dụng kéo L. vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm. T. còn chụp lại ảnh nhạy cảm của bé L. và uy hiếp không được nói cho ai và tiếp tục xâm hại thêm nhiều lần tại nhà nghỉ. Vụ việc được phát giác khi thấy con có biểu hiện chán ăn, hay ói nên anh T. đưa con đi khám và bạn của L. báo cho mẹ L. rằng L. bị T. cưỡng bức, đe dọa xâm hại nhiều lần.