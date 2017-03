Công an Quảng Ninh bắt ba giám định viên TKV

Các cán bộ bị bắt gồm Lê Đức Mạnh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Thành, ông Trần Việt Dương cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Trước đó, ngày 14-5, lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ bốn tàu than tại khu vực gần cụm cảng Nam Cầu Trắng (TP Hạ Long) vì có dấu hiệu gian lận chất lượng than. Theo lệnh duyệt, số than này là than cám 7B nhưng kiểm tra cho thấy chỉ có lớp than trên mặt là 7B, còn bên dưới là 6A, 6B phẩm cấp cao hơn…

K.LINH