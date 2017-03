Công an sẽ đưa bé gái 13 tuổi đi giám định ADN

Chiều 6-5, Trung tá Nguyễn Ngọc Anh - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Củ Chi cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bà VTU về việc con gái bà là cháu VTT (13 tuổi) bị NTT hiếp dâm nhiều lần dẫn đến mang thai 18 tuần, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan làm rõ”.

Theo Trung tá Anh, ngày 25-4-2013, công an huyện đã xuống hiện trường, lập hồ sơ. Bước đầu, NTT thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, phải chờ cháu T. sinh xong để đưa em bé đi giám định ADN xem có cùng huyết thống với NTT không mới có hướng xử lý hình sự tiếp theo. Toàn bộ hồ sơ, văn bản về vụ việc được chuyển đến nơi NTT cư trú để cơ quan chức năng theo dõi, giám sát nếu nghi can rời địa phương hoặc vắng mặt không có lý do khi được triệu tập, công an sẽ phát lệnh truy nã.

Theo xác minh của Công an huyện Củ Chi, NTT có quan hệ tình cảm với cháu T. và được bà U. (mẹ T.) cho ở chung nhà của bà như vợ chồng. Trong thời gian đó hai bên xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc nên ngày 25-10-2012, bà VTU làm đơn tố giác con bà bị NTT hiếp dâm.

XUÂN NGỌC