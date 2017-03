Công an sẽ trưng cầu giám định pháp y

Theo đó, qua làm việc với Cao Văn Toàn (ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền), Toàn thừa nhận tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra, tăng ga, lạng lách, khiêu khích và bỏ chạy. Toàn khai không nhìn thấy lực lượng tuần tra dùng gậy ba trắc đánh Nguyễn Hoàng Duy. Tổ tuần tra cũng thừa nhận chỉ dùng tay đánh vào người Duy mấy cái trong lúc khống chế Duy.

Theo các bác sĩ BV Bà Rịa, khi được đưa vào bệnh viện, Duy bị gãy mâm chân chày trong chân phải, thương tổn xương bên phải do chấn thương mạnh. Có thể do té ngã hoặc có tác động trực tiếp từ bên ngoài. Nếu do tác động trực tiếp từ bên ngoài gối phải thì nơi chịu tác động lực trực tiếp phải có thương tổn ngoài da như bầm dập, trầy xước. Tuy nhiên, ở Duy không thấy có biểu hiện trên. Việc gia đình Duy tố bị công an đánh gãy chân bằng gậy ba trắc do vi phạm luật giao thông là chưa có cơ sở. Công an huyện Đất Đỏ đã quyết định đưa Duy đi trưng cầu giám định pháp y để có kết luận chính thức.

Theo Đại tá Khải, trong những trường hợp tương tự không nhất thiết phải truy đuổi bởi có thể gây nguy hiểm, mất an toàn cho lực lượng tuần tra và cả người bị truy đuổi, người đi đường. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Công an thị trấn Đất Đỏ đã đến gia đình Duy thăm hỏi. Các thành viên tổ tuần tra cũng bị kiểm điểm, nghiêm khắc xử lý theo quy định.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, tối 27-6, Toàn chở Duy đi lên nhà bạn ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Cả hai đều không đội nón bảo hiểm nên bị tổ tuần tra của Công an thị trấn Đất Đỏ phát hiện, đuổi theo. Cả hai bỏ chạy khi nghe tiếng súng của công an. Chạy được khoảng chục cây số thì xe hết xăng nên phải dừng lại. Lúc này Toàn chạy xuống ruộng bị công an đuổi theo đánh rồi còng tay đưa lên đường. Còn Duy cũng bị công an trấn áp nằm xuống đường. Sau đó, Duy được đưa đi cấp cứu, còn Toàn được đưa về trụ sở Công an thị trấn Đất Đỏ.

