Công an thôn vô cớ đánh dân

Theo trình bày của anh Mai Xuân Hoàng Liêm (TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận), khoảng 22 giờ ngày 7- 6, vợ chồng anh đi bộ từ nhà vợ ở thị trấn Liên Hương (Tuy Phong, Bình Thuận) ra quốc lộ 1A đón xe về Phan Rang. Khi đi ngang thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc (Tuy Phong), vợ chồng anh gặp hai người mặc thường phục yêu cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân và buộc phải về trụ sở thôn để làm việc. Anh Liêm hỏi lại hai anh là ai mà làm việc này.

Sau khi hai bên nói qua nói lại, hai người này bỏ đi khoảng 10 phút thì quay lại cùng hai người nữa. Một trong bốn người nói “mày nói gì?” rồi dùng chân đạp vào ngực anh Liêm. Tiếp đó một người khác rút dây nịt quất vào đầu anh. Lúc này anh Liêm chạy đến gỡ biển số xe của nhóm người này thì bị nhóm người đánh bầm hai tay, rách da đầu phải đi BV Liên Hương cấp cứu.

Vợ anh Liêm trình báo Công an huyện Tuy Phong và được trả lời sáng mai làm đơn để giải quyết. Do bị đánh quá nặng, hôn mê sâu nên anh Liêm được chuyển ra BV tỉnh Ninh Thuận, sau đó chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Giấy chứng nhận thương tích của BV Chợ Rẫy ghi nạn nhân bị chấn thương đầu, rách vùng đỉnh trái 7 cm, nứt thành trước khoang trán phải, gãy kín đầu dưới xương quay tay phải.

Vợ anh Liêm cho biết ngày 14-6, trong lúc chồng chị chuyển viện thì Công an huyện Tuy Phong điện thoại mời chị đến công an huyện làm việc với một cán bộ điều tra (tên là Toàn). Lúc này chị bất chợt nhận dạng một trong bốn người tham gia đánh chồng chị bằng dây nịt quần trong đêm 7-6. Chị báo với cán bộ Toàn về chi tiết quan trọng này. Chiều 4-7, anh Liêm cho biết Công an huyện Tuy Phong có điện thoại báo khi nào sức khỏe bình phục thì vào công an huyện để làm việc.

Ngày 5-7, trao đổi với PV, Thượng tá Đinh Kim Lập, Trưởng Công an huyện Tuy Phong, nói chưa nghe báo cáo sự việc nhưng sẽ kiểm tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

MINH TRÂN - PN