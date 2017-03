Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tiền cho người hoàn lương

Đây là lần thứ sáu công an tỉnh tổ chức đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với quy mô lớn. Theo đó, trong ba ngày phát động, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức nhiều hoạt động với phương châm “ba cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và sinh hoạt với nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, công an tỉnh đã trao 300 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ VN huyện Vĩnh Cửu để xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà đầu tiên trong số 10 căn nhà đã được trao cho bà Huỳnh Thị Đẹp ở ấp 6, xã Thạnh Phú. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao 240 triệu đồng từ quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự” cho 10 người hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn để tái hòa nhập cộng đồng.



VÕ TÙNG