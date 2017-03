Công an tỉnh Kiên Giang khen người tố giác tội phạm

Chiều 28/7, tại ấp Vĩnh Thành A, huyện Châu Thành, Kiên Giang, nơi xảy ra vụ cướp, dưới sự tham dự trên 500 người dân, Công an huyện Châu Thành tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đồng thời thưởng 2 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Hận, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên. Anh Hận là người phát hiện, báo tin cho cơ quan chức năng bắt thành công hai tên cướp đã giết chết ông Trương Văn Diêm, là người ngủ trông coi tiệm vàng Minh Hiển, ngụ ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành.

Vào khoảng 1h45' sáng 25/7, anh Hận đang trên đường chuẩn bị đi làm thì phát hiện hai thanh niên đêm khuya mang găng tay với dáng khả nghi trước cửa tiệm vàng Minh Hiển. Anh Hận đến báo với lực lượng Công an xã Vĩnh Hòa Hiệp.

Theo Văn Vũ (CAND)