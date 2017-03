Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ

Liên quan đến loạt bài về nạn lâm tặc ngày đêm hạ, đưa gỗ ra khỏi rừng đi tiêu thụ ở Đồng Nai, ngày 24-4, Đại tá Hồ Sĩ Đại - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Ban giám đốc công an tỉnh này đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai làm rõ những thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Về những băng nhóm vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn TT Madagui (huyện Đạ Huoai), Đại tá Phạm Trung Trực, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), thông tin: Công an huyện này đang ráo riết điều tra, làm rõ các băng nhóm vận chuyển gỗ lậu. Công an cũng làm rõ thông tin về những băng nhóm vận chuyển gỗ lậu tự xưng “có người chống lưng” nên có thể vận chuyển bất cứ loại gỗ nào ra khỏi địa bàn. “Qua làm việc, Thắng “Tư bầu” khai là do say rượu nên nói lung tung! Công an huyện sẽ tiếp tục mời những đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng” - Đại tá Trực nói thêm.

Thắng “Tư bầu” (ngoài cùng, bên trái) chỉ huy giao gỗ cẩm thị cho khách hàng ở TP Biên Hòa đêm 9-3. Ảnh: DĐ

Cùng ngày, ông Vũ Xuân Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai, cho biết lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng này tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên toàn bộ địa bàn để hạn chế tình trạng đưa gỗ lậu ra khỏi rừng. Ông Hải cho biết thêm: “Chúng tôi đang yêu cầu các chủ rừng giám sát chặt chẽ địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh với Bình Thuận, Đồng Nai... để không cho các đối tượng vận chuyển gỗ lậu tiếp cận, qua đó hạn chế việc gỗ bị thất thoát khỏi rừng”.

Liên quan đến Thắng “Tư bầu” giao gỗ cẩm thị cho khách hàng ở Biên Hòa mà chúng tôi đã phản ánh, ngày 24-4, Thắng “Tư bầu” chuyển cho người mua hàng một bộ hồ sơ của mấy bộ ngựa nhưng đứng tên người khác ở Bình Dương. Một nguồn tin của chúng tôi cho biết Thắng than là đang rất đau đầu vì liên tục bị Công an huyện Đạ Huoai mời làm việc.

Một nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết để loại trừ khả năng tiêu cực, tiếp tay cho lâm tặc đưa gỗ ra khỏi rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đang yêu cầu các đội, hạt kiểm lâm trực thuộc báo cáo toàn bộ quá trình quản lý, bảo vệ rừng trong nhiều năm trước để cơ quan này có kế hoạch thanh kiểm tra toàn diện.

DUY ĐÔNG