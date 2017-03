Công an tỉnh Long An xin lỗi vụ ‘mạnh tay’ với PV Pháp Luật TP.HCM

“Do hôm đó có nhiều lực lượng từ các tỉnh đến phối hợp nên hiện nay chúng tôi vẫn chưa xác minh cụ thể những người đã có hành vi cản trở PV tác nghiệp như báo phản ánh” - Đại tá Đỗ Văn Chỉ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, nói thêm.

Trước đó, tại phiên họp báo KT-XH thường kỳ do UBND tỉnh Long An tổ chức ngày 2-10, một số báo đã yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin thêm về vụ việc. “Việc PV Hoàng Nam bị thu máy ảnh, điện thoại và bị kiểm tra giấy tờ là do có sự hiểu lầm. Công an tỉnh gửi lời xin lỗi đến PV Hoàng Nam và báo Pháp Luật TP.HCM. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp tuyên truyền của báo trong thời gian tới” - ông Chỉ nói.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sáng 15-9 PV Hoàng Nam đang chụp cảnh người dân đến xem phiên tòa tại TAND huyện Thạnh Hóa thì bị hai dân phòng đến ngăn chặn, yêu cầu xóa ảnh.

Sau đó một số người mặc thường phục xưng là công an đến yêu cầu PV xuất trình giấy tờ. Nhưng không đợi PV Nam lấy giấy giới thiệu, nhóm người này đã xấn tới khóa tay, tước máy ảnh, điện thoại rồi khống chế anh Nam lên ô tô đưa đến một trụ sở gần đó. Mãi đến khi có một số cán bộ công an tỉnh xuất hiện, anh Nam mới được “giải cứu” và được trả lại điện thoại, máy ảnh.