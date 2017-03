Công an tỉnh sẽ điều tra lại vụ cố ý gây thương tích

Lãnh đạo các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên thống nhất giao công an tỉnh rút hồ sơ vụ án này lên điều tra lại”. Ông Lê Ngọc Hơn, Chánh văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết như vậy sau cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ án trên do Ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chiều 17-10.

Liên quan đến cái chết của chị Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ngụ thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) - người bị cho là tự tử trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An chiều 7-10, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết hiện các cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định pháp y nên chưa kết luận nguyên nhân cái chết này.

Về việc gia đình chị Yến đã gửi đơn khiếu nại về cái chết cũng như công an tự mai táng thi hài chị Yến mà không giao thi thể cho gia đình, lãnh đạo Ban Nội chính yêu cầu các cơ quan phải công khai quá trình xử lý vụ việc để người dân yên tâm.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 3-3-2012, gia đình chị Yến và gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng (hàng xóm) xảy ra cãi vã, ném đá qua lại do gia đình ông này hát karaoke khuya và ông Dũng bị thương tích. Sau đó Công an huyện Tuy An khởi tố vụ án, bắt tạm giam chị Yến về tội cố ý gây thương tích. Ngày 19-3-2013, TAND huyện Tuy An phạt bị cáo Yến 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 1-7, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm vì chưa đủ chứng cứ, cơ sở để buộc tội, có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng đồng thời giao hồ sơ cho Viện KSND huyện Tuy An điều tra lại. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, chị Yến và gia đình liên tục kêu oan. Đến ngày 7-10 thì xảy ra cái chết của chị Yến.

TẤN LỘC