Công an tỉnh tổ chức ăn tết với trẻ em khuyết tật

Đại tá Nguyễn Hải Sơn thăm hỏi trẻ khuyết tật

Tại đây, Đại tá Nguyễn Hải Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo công an tỉnh đã trao 41 phần quà cho trẻ em khuyết tật cùng 24 phần quà tết cho đội ngũ thầy cô giáo nhân viên của trường dạy trẻ em khuyết tật, đồng thời tặng nhà trường 10 triệu đồng để tổ chức tết cho các em.

Đại tá Nguyễn Hải Sơn gửi lời chúc tết an lành đến các em khuyết tật, thầy cô giáo và mong các cháu khuyết tật cố gắng chăm lo rèn luyện sức khỏe để học tập tốt sau này trở thành công dân tốt của đất nước Việt Nam. “Mong các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường nỗ lực chăm lo, dạy dỗ, dìu dắt các cháu khuyết tật để trang bị hành trang cho các cháu vào đời một cách tốt nhất” – Đại tá Nguyễn Hải Sơn nói.



Quang cảnh buổi họp mặt ăn tết với trẻ khuyết tật



Đại diện công an tỉnh trao quà cho trẻ em khuyết tật

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, công an tỉnh Hậu Giang với trọng tâm là đảm bảo ANTT trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón tết, thì dịp này Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức 3 cuộc họp mặt, tặng quà và ăn tết với gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh với trên 300 phần quà có tổng giá trị gần 90 triệu đồng và trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa mỗi căn 50 triệu đồng.