Công an Trà Vinh: Tặng quà cho người nghèo

Đoàn công tác đã trao tặng 25 phần quà cho các em học sinh, 200 phần gạo cho bà con thuộc diện hộ nghèo. Dịp này, đoàn còn trực tiếp đến trao tặng xe lăn cho ba trường hợp người già, trẻ em tật nguyền đi lại khó khăn, với tổng trị giá gần 35 triệu đồng. Số tiền này do Công an tỉnh Trà Vinh vận động Công ty Dịch vụ Vận tải Trường An (TP.HCM), Gentraco và các mạnh thường quân ở tỉnh Trà Vinh hỗ trợ.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Thanh Phấn, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cho biết Công an tỉnh Trà Vinh đã tuyên truyền phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác, vây bắt tội phạm; thông tin đến bà con tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua, những phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm để bà con cảnh giác và chủ động phòng ngừa. Đồng thời mong muốn bà con tích cực hỗ trợ lực lượng công an, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới.



Công an tỉnh Trà Vinh tặng quà cho các em học sinh.



Đoàn công tác tặng xe lăn cho ông Nguyễn Văn Sanh ở ấp Ngã Ba, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú.



Đoàn công tác tặng gạo cho bà con nghèo.