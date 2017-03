Công an Trà Vinh: Việc bắt ông Huỳnh Hiếu Bi là không sai

Bởi lẽ quyết định truy nã ngày 8-1-2010 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vẫn còn hiệu lực pháp luật”. Đại tá Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, vừa ký văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cho biết như trên.

Như đã thông tin, chiều 20-3 hai công an đã vào nhà riêng ông Huỳnh Hiếu Bi, nguyên bí thư huyện ủy Cầu Ngang (bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM kết án), bắt ông này theo lệnh truy nã. Ông Bi đã kháng cự, gia đình cũng la hét nên hai công an đã còng tay ông Bi, bắn chỉ thiên hai phát đạn cao su. Sau đó gia đình ông Bi đã xuất trình quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án do VKSND Tối cao ban hành, công an đã mở còng, không thực hiện lệnh bắt.

Báo cáo của Công an Trà Vinh nêu: Sau khi án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ông Bi đã bỏ trốn nên công an đã có lệnh truy nã. Vào chiều 18-3-2011 (thứ Sáu), Công an Trà Vinh nhận quyết định tạm đình chỉ thi hành bản do VKSND Tối cao ký. Cuối tuần, công an chưa kịp trao đổi với tòa để ra quyết định đình nã nên chiều Chủ nhật (20-3), hai công an thực hiện việc bắt ông Bi là không sai.

