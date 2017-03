Công an từ chối hai ô tô doanh nghiệp tặng

Từ tháng 2, Tập đoàn Indevco đề nghị tặng Công an tỉnh Quảng Ninh hai chiếc ô tô (loại năm chỗ) sử dụng mục đích dẫn đoàn. Công an tỉnh đã xin ý kiến Bộ Công an và được lãnh đạo Bộ đồng ý cho tiếp nhận. Tuy nhiên, mới đây sau khi khảo sát thấy số lượng phương tiện đủ khả năng đáp ứng cho công tác dẫn đoàn, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an xin không nhận hai xe ô tô trên.

H.HOÀNG