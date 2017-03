Công an vào cuộc dẹp đinh tặc cầu Cần Thơ

Đã liên hệ với lực lượng Công an huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và Công an quận Cái Răng, Cần Thơ để phối hợp xử lý tình trạng rải đinh trên cầu Cần Thơ và tuyến đường dẫn. “Lực lượng công an đã cử trinh sát vào cuộc để điều tra, còn công ty đã giao lực lượng bảo vệ tiến hành canh giữ, thu gom khi phát hiện đinh rải” - ông Dự nói.

Cũng theo ông Dự, trên cầu không có hệ thống camera và nếu có cũng rất khó để ghi hình và phát hiện đối tượng rải đinh. Thời điểm cầu Cần Thơ mới khánh thành và thông xe cũng xảy ra tình trạng này, Công an quận Cái Răng đã vào cuộc và xử lý rốt ráo, hàng loạt điểm vá xe “chặt chém” đã tự động dẹp tiệm. Từ đầu tháng 5, trên cầu Cần Thơ lại xuất hiện “đinh tặc”, tại khu vực hai đầu cầu mọc lên hàng loạt các điểm vá xe.

GIA TUỆ