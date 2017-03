Công an viên xã bắn bị thương một thanh niên

Bệnh nhân Nam cho biết tối 6-9, vợ chồng anh có cãi nhau tại nhà riêng. Nhận tin, một công an viên xã Hàm Minh tên là Giang đã đến nhà còng tay anh Nam lại. Do anh Nam phản ứng, người này đã rút súng bắn đạn cao su vào vai trái anh. Sau đó, người này tiếp tục còng tay đưa anh về trụ sở xã. Thấy vết thương ra nhiều máu, mọi người yêu cầu đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Nam từ chối. Rạng sáng 7-9, khi Công an huyện Hàm Thuận Nam có mặt, anh Nam mới đồng ý vào bệnh viện.

Được biết Công an huyện Hàm Thuận Nam đã lấy lời khai của anh Nam và đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

P.NAM