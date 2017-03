Công an xã bị tố cáo đánh người vi phạm giao thông

Theo báo cáo của công an xã, chiều 6-7, lực lượng Công an xã Long Phước phát hiện anh Trần Văn Lộc (ngụ xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng công an đang xử lý vụ việc, anh Lộc có những lời nói không hay và nhặt một khúc cây đánh công an viên Bùi Khánh Trúc. Khi anh Lộc bị khống chế đưa về trụ sở công an xã, công an viên Nguyễn Văn Lạt đã dùng gậy cao su đánh anh Lộc gây thương tích. Phó trưởng Công an xã Long Phước (hàng xóm của anh Lộc) tới giải quyết vụ việc đã đưa anh Lộc đi cấp cứu. Trái với thông tin của công an xã, anh Lộc cho rằng mình không đánh lại công an mà bị còng tay rồi bị hai công an viên Lạt, Trúc đánh.

