Công an xã chưa phạt hành chính, chờ ý kiến cấp trên

Hôm 28-7, anh Tuyến (bác cháu bé) đã đến Công an xã Hóa An đóng vi phạm hành chính về hai hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ theo giấy hẹn. Tuy nhiên, công an viên trực tiếp xử lý vụ việc yêu cầu anh cứ về chờ ý kiến cấp trên. Khi anh Tuyến yêu cầu phía công an có lịch hẹn cố định, công an xã làm giấy hẹn ngày 3-8 giải quyết. Về phía cha cháu Việt cũng được công an xã mời vào làm việc và viết giấy tường trình việc phát báo và cũng hẹn anh ngày 3-8 quay lại làm việc tiếp. Khi anh hỏi có phải nộp phạt hành chính không thì được phía công an trả lời là không phải nộp do anh không bị bắt quả tang khi làm việc đó.

Chiều cùng ngày, phóng viên tiếp tục liên hệ với Công an xã Hóa An thì được ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Trưởng Công an xã, cho biết vụ việc này do chính trưởng công an xã chỉ đạo nhưng do ông Chu Đức Kiên đi họp hội nghị hai ngày nên hẹn quay lại làm việc vào ngày 30-7.

PHAN THƯƠNG