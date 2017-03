Công an xã: Có lệnh mới được phạt giao thông

Nhiều người dân lo lắng: Làm sao biết là công an xã có lệnh điều động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông của cấp trên hay không. Có điều này vì Nghị định 27/2010 của Chính phủ quy định từ ngày 1-6, công an xã được phép tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông

Không được phạt quá 500.000 đồng

Theo nghị định trên, công an xã và cảnh sát khác chỉ được phép tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị-xã hội lớn, hoặc khi xảy ra nhiều tai nạn, ùn tắc, cũng như cao điểm bảo đảm trật tự giao thông… Việc tham gia của các lực lượng trên phải được thực hiện bằng các quyết định hoặc kế hoạch huy động của cấp có thẩm quyền là bộ trưởng Bộ Công an; tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; giám đốc công an các tỉnh, thành phố và trưởng công an quận, huyện, thị xã… Trong đó phải nêu rõ lực lượng, số lượng cần huy động, thời gian, địa bàn, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của cảnh sát giao thông, cảnh sát khác và công an xã. Hết thời gian huy động mà không có văn bản huy động mới, công an xã và cảnh sát khác trở lại nhiệm vụ thường xuyên...

Khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, họ sẽ được trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông, cũng như các biểu mẫu phục vụ công tác tuần tra kiểm soát. Khi làm nhiệm vụ không có CSGT đi cùng, các lực lượng trên được phép xử phạt theo thẩm quyền (đến 500.000 đồng). Trường hợp các lỗi vi phạm có mức phạt tiền vượt 500.000 đồng, lực lượng trên phải lập biên bản, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công an xã chặn xe người vi phạm giao thông ngay trên đường làng. (Ảnh chụp tại Lạng Giang, Bắc Giang) Ảnh: BẢO CHI

Dân có quyền yêu cầu xuất trình lệnh

Nhiều người băn khoăn: Làm sao phân biệt được những lực lượng trên có làm nhiệm vụ theo lệnh huy động hay không? Trong trường hợp nghi ngờ, người dân có được quyền yêu cầu các lực lượng trên xuất trình lệnh huy động? Không xuất trình lệnh điều động, người vi phạm có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt? ...

Luật sư Nguyễn Đăng Quang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng người dân hoàn toàn có quyền yêu cầu lực lượng công an xã hoặc lực lượng cảnh sát khác công khai lệnh điều động. Nếu không xuất trình được có nghĩa là lực lượng trên đang làm trái quy định, người dân hoàn toàn có quyền không chấp hành. Thậm chí họ có quyền gửi phản ánh đến cơ quan chức năng cấp trên về việc làm sai trái của các cán bộ trên.

Ông Lại Ngọc Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang), cho biết hiện nay lực lượng công an xã trong huyện được tham gia tuần tra, xử phạt hằng ngày theo lệnh của UBND xã. Thậm chí để nâng cao hiệu quả xử phạt, tỉnh, huyện còn cho phép các xã kiểm tra, xử phạt giao thông chéo nhau.

Với quy định công an xã và các lực lượng cảnh sát khác chỉ được phép tuần tra khi có lệnh của cấp trên, theo ông Vinh là chưa hợp lý lắm. “Quy định trên sẽ khiến cho hoạt động bảo đảm an toàn giao thông của công an xã bị gò bó mà cũng khó kiểm soát được thời gian hoạt động của công an xã có đúng như kế hoạch đề ra hay không” - ông Vinh nói.

THÀNH VĂN