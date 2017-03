Công an xã đánh người trọng thương

Trước đó, chiều 20-2, ông Năm đang ở nhà thì ông Đỗ Viết Khoa - Trưởng Công an xã vào nhà bắt giữ con trai của ông là Nguyễn Văn Biển về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tháng 9-2009.

Khi ông Năm đến trụ sở công an xã hỏi lý do thì không được trả lời mà còn bị Công an xã Liên Hà còng tay, dùng dùi cui đánh tới tấp vào người. Đến khi ông Năm bất tỉnh, Công an xã Liên Hà mới đưa đến trạm y tế xã gần đó .

Theo chẩn đoán ban đầu, ông Năm bị sưng đỉnh đầu, xây xát và đa chấn thương khắp người. Hiện BV Đa khoa Lâm Đồng đang tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo người nhà ông Năm thì ông Năm vốn xích mích với ông Khoa - Trưởng công an xã từ trước.

TX